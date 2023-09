Jahr­hun­dert­ver­bre­chen fliegt gerade auf |Teil 27

Moderne Kastra­tion: Unfrucht­bar­keit durch Impfung

Bundes­in­stitut räumt Frucht­bar­keits­rück­gang seit der Corona-Impfung ein

Schäden bei Sper­mien, Hoden, Eier­stö­cken, Mens­trua­ti­ons­zy­klen und Plazentas

Hoden­krebs nahm seit der Corona-Impfung stark zu.

Impfungen als Steri­li­sa­ti­ons­pro­gramm miss­braucht – die WHO macht mit!

Von MICHAEL FREIHERR VON LÜTTWITZ | Für nicht wenige Menschen in Deutsch­land ist nur das richtig, was in den System­me­dien verkündet wird oder von der Regie­rung kommt. Alles andere wird ins Reich der Verschwö­rungs­theorie verbannt. Dazu gehören auch Hinweise zur Unfrucht­bar­keit oder zumin­dest zur Frucht­bar­keits­stö­rung. Diese regie­rungs­gläu­bigen Menschen können nunmehr aufatmen, sie müssen sich mit keiner dies­be­züg­li­chen Verschwö­rungs­theorie mehr ausein­an­der­setzen, denn von höchst offi­zi­eller Stelle wird ihnen verkündet, dass die Frucht­bar­keit mit dem Beginn der Corona-Impfung zurück­ge­gangen ist.

Das Bundes­in­stitut für Bevöl­ke­rungs­for­schung veröf­fent­lichte eine Studie zur Verän­de­rung des Ferti­li­täts­trends in Deutsch­land und Schweden zu Beginn des Jahres 2022. In dieser Studie heißt es:

„Es besteht jedoch ein starker Zusam­men­hang zwischen dem Beginn von Impf­pro­grammen und dem Rück­gang der Frucht­bar­keit neun Monate nach Beginn dieser Programme.“

Gegen­über 2021 fiel die soge­nannte Gesamt­frucht­bar­keits­rate um 14 Prozent. Aller­dings wird diese Tatsache zu rela­ti­vieren versucht:

„In einigen Fällen könnte es eine direk­tere Auswir­kung des Impf­pro­gramms als solches gegeben haben, da einige ange­hende Eltern ihre Entschei­dung, ein weiteres Kind zu bekommen, mögli­cher­weise verschoben haben, bis sie sich selbst geimpft hatten.“

Dieser Annahme stehen die Erkennt­nisse von Dr. Rebekka Leist, auf die Themen­ge­biet Frucht­bar­keit-Unfrucht­bar­keit spezia­li­sierte Gynä­ko­login gegenüber:

„Meine Kinder­wunsch­pa­ti­en­tinnen werden nicht schwanger. Vor allem die, die gegen Covid geimpft waren. Es waren mehrere Pati­enten bei mir, die mehr­fach nicht schwanger wurden – trotz außer­kör­per­li­cher Befruchtung.“

Die Zeit­schrift „Die Welt­woche“ wartete mit folgender Schlag­zeile auf:

„Dezi­mierte Sper­mien, beschä­digte Eier­stöcke: Die Corona-Impfung kann die Frucht­bar­keit beein­träch­tigen. Was lange als Verschwö­rungs­theorie abge­stritten wurde, steht Schwarz auf Weiß in den Test­stu­dien des Herstellers.“

Zur seiner Entlas­tung versuchte der Phar­ma­kon­zern Pfizer im März 2023 darauf zu verweisen, dass es keine Hinweise auf eine Beein­träch­ti­gung der Frucht­bar­keit oder eine Schä­di­gung des Fötus gäbe. Grund­lage für diese Aussage waren Versuche an Ratten und Mäusen. Unter­su­chungen an Menschen wurden in dem März-Upgrade von 2023 nicht gemacht.

Diese findet man in den veröf­fent­li­chen Doku­menten von Pfizer, die 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollten, bis ein texa­ni­sches Gericht eine Publi­ka­tion erwirkte. Die wich­tigsten Ergeb­nisse wurden in einem Skript von Naomi Wolf und weiteren Autoren zusam­men­ge­fasst. Hinsicht­lich der

Ferti­li­täts­be­ein­träch­ti­gungen (Frucht­bar­keits­be­ein­träch­ti­gungen) heißt es:

„Am beun­ru­hi­gendsten ist der erkenn­bare Rund­u­m­an­griff auf die mensch­liche Fortpflanzungsfähigkeit.“

Im Weiteren kommt zur Sprache:

„Die Impfung könne Schäden bezüg­lich Sper­mi­en­zahl, Hoden, Beweg­lich­keit der Sper­mien, Eier­stöcke, Mens­trua­ti­ons­zy­klen und Plazenta verursachen.“

Diese Tatsa­chen gibt nicht irgendwer wieder, sondern, um es noch­mals zu betonen, die Herstel­ler­firma selbst. Obwohl der Impf­stoff­her­steller selbst intern repro­duk­tive Störungen erwähnte, wurde das in der Öffent­lich­keit verschwiegen. Schlimmer noch:

„Früh­zeitig aufge­tauchte Hinweise auf einen nega­tiven Frucht­bar­keits­ein­fluss wurden als Verschwö­rungs­theo­rien abgetan“, schreibt die „Die Weltwoche“.

In dem Papier „Was Pfizer wusste“ vom 23. Oktober 2022 heißt es:

„Schwan­gere Frauen waren von den Impf­stoff­ex­pe­ri­menten ausge­schlossen. Dafür wurden die Tests an 44 Ratten durch­ge­führt. Die Schwan­ger­schaft der Ratten wurde vorzeitig durch Kaiser­schnitt kurz vor der Geburt beendet und die Föten unter­sucht. Es liegen keine Daten vor, ob die Baby­ratten lebendig hätten geboren werden können, sie hatten zumin­dest zusätz­liche Rippen in einem Ausmaß, das man als histo­ri­sches Maximum für einen Versuch bezeichnen könnte.“

Es liegt auf der Hand, dass eine natür­liche Geburt nicht möglich gewesen wäre. Alle Versuchs­tiere wurden getötet, wodurch Beob­ach­tungen für Lang­zeit­folgen bewusst verhin­dert wurden. Männ­liche Ratten wurden nicht hinsicht­lich von Frucht­bar­keits­stö­rungen untersucht.

Als Entschul­di­gung für nicht durch­ge­führte Unter­su­chungen führte der Impf­stoff­her­steller zeit­li­chen Druck an. Aller­dings wusste das Unter­nehmen, wie Boris Reit­schuster in seiner Abhand­lung „Verbre­chen gegen die Mensch­heit“ schreibt, dass die Lipid-Nano­par­tikel als Träger der mRNA die Blut-Hoden-Schranke über­winden und dass früheren Studien zufolge sich Nano­par­tikel in den Hoden ansam­meln und sie die Fort­pflan­zung schä­digen, indem sie Qualität, Quan­tität, Gestalt und die Beweg­lich­keit der Sper­mien beein­träch­tigen. Im Weiteren schreibt Reit­schuster: In der von Pfizer durch­ge­führten Studie über uner­wünschte Ereig­nisse während der öffent­li­chen Einfüh­rung des Impf­stoffs Anfang 2021 wurden unter den 1.290 gemel­deten, uner­wünschten Ereig­nissen auch „Anti-Sperma-Anti­körper“ aufge­führt. Das Vorhan­den­sein von Anti-Sperma-Anti­kör­pern im männ­li­chen Ejakulat ist eine immu­no­lo­gi­sche Ursache für männ­liche Unfrucht­bar­keit, da das Anhaften von Anti­kör­pern an Sper­mien deren Beweg­lich­keit beein­träch­tigt, wodurch der Weg der Sper­mien zur Eizelle höchst schwierig oder sogar unmög­lich wird. Aus anderer Quelle wird deut­lich, dass sich die Nano-Lipid­par­tikel auch in den Eier­stö­cken anreichern.

In einem Offenen Brief wies der „Ärzte­ver­band Hippo­kra­ti­scher Eid“ am 9. Februar 2023 auf folgende Tatsache hin: Seit langem sei bekannt, dass eine Analyse des israe­li­schen Gesund­heits­mi­nis­te­riums vom 10. Februar 2022 ergeben habe, dass es bei 10 Prozent der „geboos­terten“ Frauen zu Mens­trua­ti­ons­un­re­gel­mä­ßig­keiten gekommen sei. Dies weise auf Hormon­ver­än­de­rungen oder Entzün­dungen im Geni­tal­trakt hin. Zudem sei bekannt, dass es bei 80 Prozent der Fälle zu Fehl­ge­burten gekommen sei, wenn die Gen-Injek­tionen in den ersten drei Monaten der Schwan­ger­schaft verab­reicht wurden. Irri­tie­ren­der­weise wiesen andere Ärzte­ver­bände auf diese gefähr­li­chen Gege­ben­heiten nicht hin, weshalb man die Frage stellen muss: Sind diese Ärzte­ver­bände über­haupt noch haltbar, wenn sie sich nicht in den Dienst der Pati­enten stellen?

Des Weiteren stellt der Ärzte­ver­band Hippo­kra­ti­scher Eid fest:

„Als Pfizer die adversen (Anmer­kung: uner­wünschten) Ereig­nisse während der ersten 12 Wochen der Einfüh­rung des Impf­stoffs unter­suchte, meldeten 270 schwan­gere Frauen einen Impf­schaden. Aber Pfizer ging ledig­lich 32 dieser Fälle nach, bei denen 28 der Babys zu Tode kamen. Das entspricht einer fötalen Todes­rate von scho­ckie­renden 87,5 Prozent.“

Auf den Vorwurf an den „Ärzte­ver­band Hippo­kra­ti­scher Eid“, dass Zusam­men­hänge zwischen Corona-Impfung und Todes­fällen nicht gegeben seien, weil zeit­liche Korre­la­tionen keine Kausa­lität beweisen, erklärte Dr. Sonja Reitz, Spre­cherin des Ärzteverbands:

„Nur von zeit­li­chen Korre­la­tionen zu spre­chen und die Ursäch­lich­keit der Impfungen für diesen extremen Rück­gang der Frucht­bar­keit wie auch der Über­sterb­lich­keit weiterhin als unge­klärt darzu­stellen, ist wissen­schaft­lich nicht mehr haltbar.“

Sie stellte fest, dass auch die steilen Anstiege der Über­sterb­lich­keit direkt mit den zweiten, dritten und vierten soge­nannten Impfungen und dem Impf­be­ginn des jewei­ligen Lebens­al­ters korre­lierten und auch dafür andere schlüs­sige Erklä­rungen fehlten!

Der Mole­ku­lar­bio­loge Prof. Dr. Klaus Steger und der Experte für Quali­täts­ma­nage­ment und Daten­ana­lyse Prof. Dr. Werner Berg­holz stellten fest, dass der Rück­gang der Lebend­ge­burten exakt neun Monate nach Beginn der Impf­kam­pagne begann. Trotz Einbezug mögli­cher entlas­tender Faktoren für den Rück­gang der Lebend­ge­burten kommen die beiden Experten zu folgendem Schluss:

„Obwohl jeder der aufge­führten Faktoren in unter­schied­li­chem Maße zu den Statis­tiken über Fami­li­en­pla­nung und natür­liche Empfängnis beitragen kann, ist keiner von ihnen per se in der Lage, den abrupten, bemer­kens­werten und einzig­ar­tigen Rück­gang der Lebend­ge­burten ab Januar 2022 in allen unter­suchten euro­päi­schen Ländern zu erklären.“

Auf gut Deutsch: Die Covid-19-Impfung hat zu einem massiven Lebend­ge­bur­ten­rück­gang geführt, von den zahl­rei­chen Totge­burten im mögli­chen Zusam­men­hang mit der soge­nannten Impfung soll hierbei erst gar nicht die Rede sein.

Die beiden Wissen­schaftler diagnos­ti­zieren hinsicht­lich der männ­li­chen Frucht­bar­keit 46 fest­ge­stellte Störungen, wobei erek­tile Dysfunk­tion, Hoden­schmerzen und Hoden­sack­schmerzen die drei am häufigsten doku­men­tierten Impf­ne­ben­wir­kungen in abstei­gender Reihen­folge sind. Zudem ist bekannt, dass der Hoden­krebs seit der Impfung stark zunahm. Beson­ders inter­es­sant erscheint der Umstand, dass sich eine enge Korre­la­tion zwischen dem Auftreten von Herz­ver­sagen sowie der Häufig­keit erek­tiler Dysfunk­tion für alle drei unter­suchten Hersteller (BioNTech, Moderna und Astra Zeneca) im Melde­system des Verei­nigten König­rei­ches ableiten lässt, denn Herz­ver­sagen und erek­tile Dysfunk­tion stehen im Zusammenhang.

Beson­ders dras­tisch ist die Tatsache, dass die gespritzte modi­fi­zierte mRNA nicht nur zu den Hoden trans­por­tiert wird, sondern auch eine poten­zi­elle Inte­gra­tion der RNA in das männ­liche Keim­zellen-Erbgut möglich ist. Eine mögliche Verer­bung ist deshalb nicht auszu­schließen. In diesem Zusam­men­hang sei an die Miss­bil­dung bei den Ratten­ver­su­chen verwiesen.

Der Patho­loge Arne Burk­hardt hatte in diesem Zusam­men­hang nicht nur eine Impf­be­ein­träch­ti­gung beim Hoden­ge­webe und den Sper­mien fest­ge­stellt, sondern auch bei den Eier­stö­cken der Frau. Dabei kommt es zur nach­hal­tigen Störung bei der Bildung von Samen­zellen und der Eizellen. Er sah darin eine mögliche Erklä­rung für sinkende Gebur­ten­raten in Ländern mit hoher Covid-19-Injek­ti­ons­ver­ab­rei­chung. Als persön­li­ches State­ment äußerte Burk­hardt: „Wäre ich eine Frau, würde ich kein Kind von einem geimpften Mann haben wollen.“ Noch Fragen?

Aufgrund der vorlie­genden Daten zwängt sich der Verdacht auf, dass Frucht­bar­keits­stö­rungen durchaus ein Ziel der Impfung sein könnten. Ein solcher Verdacht basiert vor allem auf den Erkennt­nissen von Tetanus-Impfungen in Afrika. Dort wurden ausnahmslos Frauen im gebär­fä­higen Alter unter Feder­füh­rung der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) und des Kinder­hilfs­werks der Vereinten Nationen (Unicef) gegen Tetanus geimpft, obwohl Wund­starr­krampf auch Männer und Frauen außer­halb des gebär­fä­higen Alters heim­sucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Impfung das Schwan­ger­schafts­hormon hCG (humanes Chori­on­go­na­do­tropin) beigefügt worden war. Dieses Hormon stellen Schwan­gere selbst her, es ist entschei­dend für eine erfolg­reiche Schwan­ger­schaft. Kommt hCG über eine Impfung in den Körper, bildet die Mutter als Folge einer Immun­re­ak­tion Anti­körper gegen hCG aus, wodurch keine Schwan­ger­schaft mehr möglich ist.

Dr. Ngare, Spre­cher der kenia­ni­schen Verei­ni­gung katho­li­scher Ärzte (die seit über 100 Jahren Impfungen durch­führt), erklärte in einer offi­zi­ellen Verlautbarung:

„Bei der WHO-Kampagne geht es nicht um die Ausrot­tung von Neuge­bo­renen-Tetanus, sondern es handelt sich um eine gut koor­di­niertes Massen-Steri­li­sie­rungs­pro­gramm mit Hilfe eines bewährten Anti-Fertilitätsimpfstoffes…“

Die WHO wollte zu den Vorwürfen keine Stel­lung nehmen. Auch die stets ange­prie­sene Gebär­mut­ter­hals-Impfung offen­bart einen Verdacht in diese Richtung!

Und gerade diese WHO soll nun in Zukunft das Recht der bindenden Weisungen für Deutsch­land und andere Mitglieds­länder erhalten. Dieses bindende Weisungs­recht beinhaltet auch Zwangs­me­di­ka­men­ta­tion und Zwangs­imp­fungen! Die Regie­rung (SPD, FDP, GRÜNE) haben sich mit so gut wie keiner Ausnahme dafür ausge­spro­chen, die oppo­si­tio­nelle CDU/CSU ebenso. Einige Linke, Frak­ti­ons­lose und die gesamte AfD waren dagegen. Wer das Abstim­mungs­ver­halten der Poli­tiker genau wissen will, kann es über www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=851 abrufen.

Die Atta­cken auf die Frucht­bar­keit von Mann und Frau währen schon lange. Glyphosat als ein seit Jahr­zehnten einge­setzter Frucht­bar­keits­killer ist hier an vorderster Front zu erwähnen. Aber auch andere umwelt­schäd­liche Stoffe spielen ins Fort­pflan­zungs­ge­schehen von Mensch und Tier hinein. Steri­li­sie­rungs­för­dernde Maßnahmen, die als Impfung ausge­geben werden, scheinen jedoch den durch­schla­gen­dsten Erfolg zu liefern. Will deshalb die WHO die Impfungen massiv voran­treiben und ausdehnen?

Dieser Beitrag erschien zuerst auf stadtzeitung.org, unser Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENCOOPERATION

***